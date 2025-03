.com - Calcio / 15 marzo 1927, la Jesina compie 98 anni

Si festeggia oggi il novantottesimo compleanno della. Un percorso lunghissimo, fatto di vittorie epiche, ma anche di tanti momenti difficili, tra cui l’ultimoJESI, 152025 – Laoggi 98.Tanti sono infatti glipassati dal momento della sua fondazione, che risale al lontano.Come riportato nel libro “Una squadra chiamata”, scritto dall’apprezzato giornalista e storico jesino Giuseppe Luconi, l’”U.S” nacque dalla fusione di alcune realtà sportive della città.Questo il passaggio nel volume, in cui si annuncia la sua nascita: «Il 15, il “Corriere Adriatico” pubblica questa nota sportiva da Jesi: l’”U.S.” è un fatto compiuto. Ha locato un bellissimo appartamento al Politeama Abruzzetti e lo adibirà quale sede sociale, mentre ha preso in affitto il campo polisportivo di Viale Cavallotti per adibirlo ai giuochi all’aperto.