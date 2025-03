Metropolitanmagazine.it - “Burning Moonlight” è il primo singolo postumo di Marianne Faithfull

Ildis’intitolae dà il titolo all’EP che verrà pubblicato il 12 aprile 2025, per il Record Store Day, in attesa dell’uscita della versione digitale, prevista il 6 giugno. «Mentre piangiamo la perdita di, siamo lieti di annunciare la pubblicazione delle canzoni a cui ha lavorato nell’anno precedente la morte», ha scritto il figlio Nicholas Dunbar, «viveva per fare musica, era la forza che la muoveva e mai si è fermata. Fino alla fine, non vedeva l’ora di pubblicare questo disco che completa e celebra la sua straordinaria carriera».Le quattro canzoni che compongono l’EP sono state registrate nell’ultimo anno di vita della cantante. Il disco avrebbe dovuto uscire a febbraio, ma la distribuzione è stata rimandata a causa della scomparsa dell’artista.