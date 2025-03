Notizie.com - Buoni postali, questi sono quelli in scadenza nel 2025: controlla se ne hai uno

Nelsaranno diversi iFruttiferiche scadranno non maturando più interessi: l’elenco completo. IFruttiferirappresentano uno degli strumenti di risparmio preferiti dagli italiani. Oltre ad essere garantiti dallo Stato,strumenti, distribuiti da Poste Italiane ed emessi da Cassa Depositi e Prestiti, non hanno costi di sottoscrizione e gestione ed il loro funzionamento è molto semplice.innelse ne hai uno (Foto da Ansa) – Notizie.comPer richiedere un buono basterà recarsi presso un ufficio postale e investire un capitale, poi la somma inizierà a maturare interessi con un tasso ed unache variano in base alla tipologia scelta tradisponibili. Proprio per quanto riguarda lanoneterni e bisogna rispettare i termini previsti per evitare la prescrizione che fa scattare la decadenza del diritto al rimborso.