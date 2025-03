Superguidatv.it - Brunori Sas incanta il pubblico a Vigevano: “Sanremo? Mi sono divertito. Mia canzone sottofondo all’addio di Imma Tataranni a Calogiuri? È esploso tutto, mi è dispiaciuto che si sono lasciati”

Leggi su Superguidatv.it

Sas è stato uno dei veri protagonisti della 75esima edizione del Festival di, che l’ha visto conquistare il podio finale e aggiudicarsi il Premio Sergio Bardotti per il Miglior Testo con il brano “L’albero delle noci“. Dario, è pronto a portare orail suo mondo di cantautore sui palchi dei principali palazzetti italiani, come è già avvenuto durante la prima tappa del suo tour 2025, ieri sera, 14 marzo, in un gremito palasport diSasilalla prima tappa del tourProdotto da Vivo Concerti, il tour segna il tanto atteso ritorno dal vivo di Darioa distanza di tre anni dall’ultima avventura nei palazzetti, nonché la primissima occasione per ascoltare live – insieme ai grandi classici di una carriera lunga più di quindici anni – i brani del nuovo album “L’albero delle noci”, pubblicato il 14 febbraio per Island Records e forte di debutto ai vertici delle classifiche FIMI e nella top10 degli album più ascoltati al mondo su Spotify.