Brunori Sas, il dopo Sanremo parte dai palazzetti: "Al centro la musica suonata"

Non può più nascondersiSas.l’exploit sanremese con il terzo posto de ‘L’Albero delle Noci’ e il consenso di critica e pubblico, il 47enne cosentino è ormai nella Serie A dellaitaliana, un traguardo raggiunto con una carriera in costante ascesa, partita dall’indie e fatta di ottimi dischi e tanti concerti. Ora, con la spinta della settimana all’Ariston e un altro bel disco, intitolato come la canzone che ha portato al Festival, affronta il pubblico dei palasport. Ieri sera nella data zero delSas Tour 2025 (con otto date a Firenze, Roma, Torino, Napoli, Bologna e un doppio show a Milano) al PalaElachem di Vigevano, il songwriter cosentino si è presentato davanti al suo pubblico, che lui definisce ironicamente “il popoloano”, con le luci accese e la chitarra acustica per eseguire ‘Il Pugile’, un hook perfetto per la successiva ‘Il Morso di Tyson’, uno dei brani forti dell’ultimo lavoro, seguito da un altro pezzo de ‘L’Albero delle Noci’: ‘La Ghigliottina’, arguta riflessione sulle difficoltà del maschio etero 40enne, messo alle strette nell’epoca della cultura woke, senza scadere però nel ‘Liberi tutti’, del vannaccismo.