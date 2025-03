Bruno Ferraro confermato segretario generale di Fai Cisl Campania

Leggi su Ildenaro.it

Si è svolto a Salerno l’ottavo congresso della Fai-, al termine del quale il Consigliohaed eletto al suo fianco nella segreteria regionale Andrea Attili e Patrizia Vicinanza.L’assemblea, dal titolo “Alimenta il futuro: lavoro, partecipazione, sostenibilità”, è stata l’occasione per un confronto approfondito tra delegati, operatori e dirigenti sindacali, istituzioni locali e regionali, parti sociali del mondo agricolo campano, per focalizzare le azioni di tutela per i braccianti e i lavoratori dell’industria alimentare, della forestazione, dei consorzi di bonifica, del tabacco. “Nonostante gli effetti della pandemia, dall’inflazione, dalla crisi energetica – ha detto– il comparto agroalimentare continua a essere un pilastro dell’economia campana, con oltre 116mila lavoratori, il 6,2 % dell’occupazione totale in regione, e un valore aggiunto di 5,2 miliardi, tuttavia siamo impegnati a risolvere numerose criticità, come la carenza di manodopera, la persistenza del lavoro irregolare, il caporalato e la difficoltà di accesso all’innovazione per le piccole aziende”.