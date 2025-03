Ilnapolista.it - Brignone: «Ho reso possibile l’impossibile senza bruciare le tappe, prima ero un’atleta allo sbaraglio»

Leggi su Ilnapolista.it

Non è ancora aritmetica la vittoria della Coppa del Mondo per Federica, ma con il primo posto di ieri nel SuperG è praticamente quasi fatta. L’intervista della sciatrice rilasciata a La Stampa.: «Hol’imero»Cosa significa per lei la Coppa del Mondo?«Un sogno. Hol’im. Il mio obiettivo era impormi a La Thuile davanti alla mia gente ma tutto il resto non era programmato. E’ qualcosa di folle, di grande, non so neppure descriverlo. E’ la storia diche mette in gioco tutto».Cosa ha pensatodel via?«Avevo le energie basse ma ero meno stressata rispetto a giovedì e la pista molto più bella. E’ stata una stagione impegnativa, ho fatto tante gare in Italia e il contorno è stato invadente.