Bremer vicino alla sua Juventus in questo momento delicato: «Con voi, fino alla fine». Messaggio da leader vero – FOTO

Bremer, difensore della Juve, ha scritto un messaggio di vicinanza ai bianconeri in vista della partita di domani con la Fiorentina. All'improvviso Gleison Bremer. Sì, perché il difensore brasiliano – ancora ai box per infortunio – ha voluto esprimere tutta la vicinanza alla sua Juventus in vista della partita di domani contro la Fiorentina. «Con voi, fino alla fine» il messaggio su Instagram di Bremer, che ha voluto caricare i suoi compagni per la delicata trasferta del Franchi.