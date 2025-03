Juventusnews24.com - Brambilla sulla sfida di Latina: «Sarà una trasferta insidiosa in cui per vincere devi fare questo.» Poi si esprime sulla nuova classifica: «Ecco cosa ne penso»

di Redazione JuventusNews24, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato dellacontro ille sue parole che si soffermanoin Serie C L’allenatore della Juventus Next Gen, Massimo, ha parlato delladi Serie C contro il. In vista di questa partita, che vale per la 31^ giornata del girone C, il tecnico della Seconda Squadra bianconera si è espresso così.SORRENTO – «Con il Sorrento non è stata la nostra migliore partita, specie rispetto alle ultime: alle volte crei tanto e la palla non entra, in altre occasioni vinci una gara “sporca”, proprio come quella col Sorrento. Di buono c’è stato che siamo stati premiati per la nostra voglia di provarci fino alla fine».– «una, intanto perché è la seconda in pochi giorni, e poi perché il campo non è semplice, e ilvuole uscire dal periodo di difficoltà che sta attraversando.