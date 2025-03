Bradisismo verifiche in un palazzo a Bagnoli | evacuate 40 famiglie

Leggi su Ildenaro.it

Quarantasgomberate a Napoli da unnel quartiere di, in piena zona Campi Flegrei. Dopo una verifica effettuata la scorsa mezzanotte dai Vigili del Fuoco, è scattata alle 4 l’evacuazione dello stabile in via, 480. Ilsi affaccia su una delle strade principali del quartiere, proprio di fronte all’area dello stabilimento ex Italsider. Lo stabile, costruito alla fine degli anni ’60, dall’esterno non presenta segni particolari di cedimento ed appare, a una prima vista, apparentemente in buone condizioni ma evidentemente sono state leinterne a far scattare lo sgombero. Sul posto vigili del fuoco, Polizia di Stato, Polizia municipale, operatori sanitari. Alcuni disabili sono stati portati via con l’ambulanza. Dopo la forte scossa di magnitudo 4.