Firenzetoday.it - Borgo San Lorenzo, appello ai volontari

Chiunque sia disponibile e disponga di trattori o attrezzature per movimento terra può metterli a disposizione per interventi di primo ripristino. Per offrire supporto, è possibile contattare l’Ufficio Tecnico diSanal numero 338 4707753.A breve verrà organizzata una chiamata.