Quotidiano.net - Bonus sociale rifiuti, in arrivo riduzione del 25% della Tari per le famiglie in difficoltà

Roma, 15 marzo 2025 – Ilper i nuclei familiari in condizione di disagio economico potrebbe finalmente essere attivato. Introdotto nel 2019 con un decreto fiscale, questa agevolazione fiscale garantirà unaspesa per il servizio di gestione, proprio come già avviene per elettricità, gas e acqua. La sua attivazione è prevista da un Dpcm del 21 gennaio, ora pubblicato in Gazzetta ufficiale e in vigore dal 28 marzo, che stabilisce le disposizioni in base a cui l'Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) determinerà le modalità applicate. Dopo lo sblocco normativo servono ora queste norme per mettere a terra la misura. A chi è riservato ilIlconsiste in unadel 25%ffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato deiurbani altrimenti dovuta.