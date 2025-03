Quotidiano.net - Bonus sociale rifiuti: attivazione imminente con il nuovo Dpcm

Dopo oltre cinque anni si avvicina l'del, con unche "individua i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative". Introdotta nel 2019 con un decreto fiscale, l'agevolazione per famiglie in condizioni di disagio economico consiste in una riduzione del 25% della Tari o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato deiurbani altrimenti dovuta. Ed è riconosciuta a nuclei familiari con Isee fino a 9.530 euro, tetto elevato a 20mila con almeno quattro figli a carico. Ildel 21 gennaio, ora pubblicato in Gazzetta ufficiale e in vigore dal 28 marzo, stabilisce le disposizioni in base a cui l'Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) stabilirà le modalità applicate. Dopo lo sblocco normativo servono ora queste norme per mettere a terra la misura.