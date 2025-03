Notizie.com - Bonus rifiuti, arriva uno sconto importante per gli italiani: ecco come usufruirne

Ilsi sblocca,unoper gliche potranno usufruire di questa agevolazione se in possesso di determinati requisiti.unoper gli(ANSA) Notizie.comIl decreto è stato pubblicato sul Gazzettino ufficiale e diventa dunque effettivo. Sarà Arera a definirne le modalità precise. Dopo cinque anni sifinalmente all’attivazione di questocon un Dpcm che “individua i principi e criteri per la definizione delle modalità applicative”. Servirà ora del tempo, dopo questo sblocco normativo, per mettere a punto la misura effettiva nei minimi dettagli.Questo decreto fiscale è un’agevolazione riservata alle famiglie che si trovano in condizione di disagio economico e consiste in una riduzione del 20% della Tari tassa legata appunto allo smaltimento dei