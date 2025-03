Quifinanza.it - Bonus bollette 2025 quando arriva, 200 euro bloccati dal governo

Leggi su Quifinanza.it

Il, pensato per attenuare il peso delle fatture energetiche sulle famiglie a reddito medio-basso, è stato oggetto di una revisione da parte del. L’iniziale proposta di un contributo da 200ha subìto un rinvio, con modifiche alle soglie Isee e alla durata dell’agevolazione. Il dibattito politico si è concentrato sulle reali conseguenze di queste scelte e sull’effettiva utilità della misura in un contesto di prezzi dell’energia in calo.?Ilda 200sarà erogato nel secondo trimestre del(aprile-giugno) per chi ha già presentato l’Isee. Per chi presenta l’Isee successivamente, ilsarà riconosciuto nel primo trimestre utile dopo la presentazione. L’accredito avverrà automaticamente in bolletta, senza necessità di fare domanda.