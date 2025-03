Laspunta.it - Bombe carta su via Madonna delle rose. Nessun intervento della Polizia. Cittadini esasperati

Solo per un miracolo quanto è accaduto pochi minuti fa non si è trasformata in tragedia. Oggi il Frosinone gioca in casa contro il Brescia. Come al solito, viaè stata interdetta al traffico per consentire l’accesso dei pullman dei tifosi ospiti che si recano allo stadio.I resti dei petardi al latostradaUna strada di per se complicata, senza marciapiedi, dove due pullman fanno fatica a transitare nei due sensi di marcia.I pullman dei tifosi bresciani, scortati dallae dal reparto celere, arrivati in viahanno lanciato dei petardi che sono finiti nei pressiabitazioni provocandoesplosioni che hanno terrorizzato i residenti. Per pura fortuna non sono finite oltre i cancelliabitazioni provocando ulteriori problemi.