Bologna punta al titolo superwelter. Assalto al trono del re Schinina

Stasera con inizio alle ore 20 riflettori accesi all’Allianz Cloud di Milano per un elettrizzante incontro di pugilato valido per ilitaliano dei. A salire sul ring il ventottenne fiorentino Paolo, campione in carica grazie alconquistato lo scorso 6 dicembre acontro il campione uscente Federico, e un altro pugile di livello e di esperienza: il trentunenne romano Damiano Falcinelli vincitore anche lui, quattro anni fa, della cintura tricolore della categoria. L’incontro, articolato sulle dieci riprese e inserito in una riunione organizzata dalla TAF (The Art of Fighting) che comprende altri sei match, si preannuncia equilibrato e spettacolare. Il detentore, calciante degli Azzurri - "The Gladiator" il suo nome d’arte -, vanta 11 vittorie e un pari su 12 incontri disputati da professionista; lo sfidante ha conquistato in carriera 16 successi (7 per ko) e due sole sconfitte.