Bologna coltellate all’ora di pranzo | ferito in via dei Mille

, 15 marzo 2025 – Un accoltellamento al giorno, giusto per tenere sempre alta l’attenzione sulla zona della stazione. I carabinieri della compagniaCentro sono al lavoro per identificare l’autore della violenta aggressione avvenuta l’altro giorno, intorno alle 13, in via deiai danni di un trentasettenne tunisino, irregolare e già conosciuto alle forze dell’ordine. L’uomo è statoa una gamba e, dolorante, è arrivato fino in via Indipendenza, dove ha chiesto aiuto e dove è stato soccorso dai sanitari del 118, chiamato dai tanti testimoni che lo hanno visto arrivare perdendo sangue. Sono stati i medici, poi, ad allertare i carabinieri, vista la natura della ferita, sicuramente riconducibile a un’aggressione con un’arma da taglio. Il giovane è sempre rimasto cosciente ed è stato ‘ricucito’ dai sanitari.