Bocce In Serie A2 ovest La Bernardo Rossi spartisce la posta contro l’Aostana

Pareggio per 12-12 per la società della Bocciofila ““ di Fossonela Aostana, nella gara valida per terza giornata di ritorno del campionato nazionale diA2, girone A. Per i carraresi i punti sono firmati da Mauro Levaggi nell’individuale (10-4), da Thomas Panesi-Marco Musante-Carlo Galetti nella terna (7-0), da Thomas Panesi nel tiro di precisione (14-6), da Lido Clerici (nella foto) nell’individuale (9-8), da Rodolfo Casanova-Mauro Levaggi-Paolo Vatteroni nella terna (11-4), Thomas Panesi nell’individuale (11-6). Niente da fare invece per Rodolfo Casanova nel combinato (24-29), Lido Clerici e Mirco Bacigalupo nella coppia (1-7), Edoardo Bacigalupo-Thomas Panesi nella staffetta (34/54-47-56), Lido Clerici nel tiro di precisione (7-16), Mirco Bacigalupo nel tiro progressivo (18/44-38-46), Marco Musante-Enrico Ferrari nella coppia (5-11).