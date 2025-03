Oasport.it - Bob: nel 2 è tripletta tedesca ai Mondiali. Laura Nolte si prende il primo titolo iridato

Come da pronostico la Germania è padrona aidi bob a 2 al femminile, ultima prova della manifestazione iridata di Lake Placid., campionessa olimpica in carica, siil suonella specialità.3:46.00 il tempo della fuoriclasse 27enne che veramente lascia le briciole alle avversarie imponendosi praticamente su tutte le quattro run: dominio incontrastato.Seconda posizione per la campionessa iridata del 2023 a St. Moritz, Kim Kalicki, che chiude a 52 centesimi dalla vetta, mentre terza è Lisa Buckwitz, a 1”46, a completare lateutonica. Quarta, a soli sei centesimi dal bronzo, la statunitense Kaillie Armbruster Humphries, mentre quinta è Kaysha Love.Non c’erano italiane al via della gara iridata.