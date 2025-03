Piperspettacoloitaliano.it - Blanca 3 nuovo cane, di che razza è ? Perché Linneo ha lasciato la serie tv

non c’è piùè il vero protagonista diLa. L’amatissimo Bulldog Americano è ilguida che ha accompagnato, una protagonista ipovedente interpretata da Maria Chiara Giannetta, nella sua vita e carriera di consulente di polizia. Il vero nome diè Fiona e ha catturato il cuore degli spettatori con il suo aspetto sorprendente e il forte legame con il personaggio principale. Arriva però una brutta notizia. Innon sarà più ilche accompagnerà la protagonista. Il team di produzione ha deciso di introdurre uncompagno canino, suscitando curiosità e reazioni contrastanti tra i fan. Ma chi è ildi3 eè stato cambiato ?ha3 ?Non ci sono motivi particolari per questo cambio.