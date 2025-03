Black Clover | tutto quello che c’è da sapere sull’anime

Leggi su Nerdpool.it

è uno degli anime sh?nen più apprezzati degli ultimi anni, grazie a una storia avvincente, combattimenti spettacolari e un protagonista determinato che incarna il classico spirito del genere. Tratto dal manga di Y?ki Tabata, pubblicato dal 2015 sulla rivista Weekly Sh?nen Jump, l’anime ha conquistato milioni di fan inil mondo. Eccoche devisulla serie animata.La trama diLa storia segue Asta e Yuno, due orfani cresciuti insieme in un villaggio povero del Regno di. In un mondo dove la magia è onnipresente, Yuno è un prodigio con un incredibile talento magico, mentre Asta è l’unico a non possedere alcuna abilità magica. Tuttavia, il giorno della consegna dei grimori, Asta ottiene un misterioso Grimorio a cinque foglie, contenente l’Anti-Magia, un potere capace di annullare qualsiasi incantesimo.