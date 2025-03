Biogas di Genagricola, l’amministrazione a lavoro sulla nuova istruttoria

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 15 marzo 2025- In merito alla sentenza del TAR del Lazio sul progetto del nuovo impiantodi, l’Assessore all’Ambiente Stefano Costa chiarisce chesta affrontando la questione con un approccio tecnico e pragmatico.La sentenza ha evidenziato la carenzae motivazionale della determinazione dirigenziale adottata durante il governo della precedente giunta, nonché l’illegittimità dell’articolo regolamentare sulle distanze minime. Alla luce di ciò, gli uffici competenti hanno già avviato le necessarie verifiche per rinnovare l’.“La decisione sull’eventuale appello sarà presa esclusivamentebase di criteri tecnici e delle effettive possibilità di successo, valutando al contempo alternative più più agili ed efficienti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati – dichiara l’Assessore Costa.