Bimbi in pericolo online. Gli agenti come "Supereroi"

La lotta contro i pericoli del web e il lavoro silenzioso che effettua la polizia di Stato è raccontato nella mostra fotografica “. Proteggiamo i bambini insieme“ a cura di Ester Lo Feudo, Marco Domizi e Giovanni Marcellino con testi di Rosy Della Ragione. L’esposizione inaugurata ieri al Broletto durerà fino al 23 marzo, dalle 15 alle 21 con ingresso gratuito, per sensibilizzare e approfondire il tema del contrasto alla pedopornografia. ““ invita a riflettere sul ruolo cruciale di prevenzione ed educazione digitale per proteggere le nuove generazioni da minacce devastanti. Frutto del lavoro degli operatori della Polizia postale del Centro operativo per la sicurezza cibernetica Lombardia, l’iniziativa ha il sostegno di Terre des Hommes Italia, Coriandoli per Shanti Bhavan nonché Comune, Università, associazione fotografica Città Giardino.