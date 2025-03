Oasport.it - Biathlon, Tommaso Giacomel chiude lontano dai primi nella Mass Start a Pokljuka. Perrot batte Fillon Maillet

Niente da fare perdi(Slovenia), penultima tappa della Coppa del Mondo di2025. Fitta nevicatagara con partenza di gruppo e per il trentino una prestazione lontana da quelle a cui aveva abituato nelle ultime apparizioni., infatti, non è riuscito a trovare la precisione nelle sessioni di tiro e la sua gara è finita neidue poligoni in cui ha mancato cinque bersagli. Alla fine della fiera la sequenza è stata 2+3+1+0 e una chiusura in ventesima piazza a 2:09.6 da chi si è imposto.È sempre grande Francia in quest’annata speciale per i cugini transalpini. Il concetto è stato replicatoprova di oggi con Erice Quentinche si sono giocati il successo, anche giochicchiando un po’ troppo nel finale, vista la rimonta del norvegese Sturla Holm Laegreid.