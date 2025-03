Biathlon CdM | Perrot vince la mass start di Pokljuka Giacomel 21

Leggi su Sportface.it

Ericla(15 km) di(Slovenia), valida per la Coppa del Mondo 2024/2025 di. Il francese ferma il cronometro sul tempo di 35’42?7 e la spunta per soli tre secondi sul connazionale Quentin Fillon Maillet. Un errore a testa nell’ultima serie per entrambi i transalpini, che firmano la doppietta davanti al norvegese Sturla Holm Laegreid, terzo a 22?3 con un errore. Ai piedi del podio l’altro francese Fabien Claude, quarto a 44?0. Distacchi che poi salgono oltre il minuto fino a trovare lo svedese Jesper Nelin, quinto a 1’14?9, il norvegese Martin Uldal, sesto a 1’18?0, e lo svizzero Niklas Hartweg, settimo a 1’23?2. Indietro Tarjei Boe, ottavo a 1’26?0 con due errori al poligono. Completano la top ten i due francesi Antonin Guigonnat, nono a 1’30?5 con lo zero, ed Emilien Jacquelin, decimo a 1’32?9.