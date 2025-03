Ilgiorno.it - Besana, una task-force per difendere il ciliegio monumentale dai suoi ammiratori

(Monza e Brianza) – Con i20 metri d’altezza, un fusto del diametro di 176 centimetri alla base e una chioma di enorme ampiezza è uno tra gli alberi monumentali di maggior valore storico, botanico, culturale e paesaggistico in Italia, tanto da essere stato scelto nel 2013 per rappresentare l’intera Lombardia nel Giardino dei Patriarchi dell’Unità d’Italia a Roma. Lì, a Villa Quintili, nel Parco archeologico dell’Appia Antica, è stata infatti piantata una sua talea, nell’ambito di un progetto curato dall’Ispra insieme al ministero dell’Ambiente, che ha riunito talee ricavate dai 20 alberi monumentali più significativi di tutta la Penisola, uno per ogni regione. In Brianza è famosissimo e ogni primavera alla sua fioritura sono centinaia le persone che arrivano per ammirarlo: visitatori però non sempre molto rispettosi né della pianta né del luogo.