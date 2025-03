Ilveggente.it - Berrettini, cadute tutte le accuse: aveva ragione lui

Leggi su Ilveggente.it

In un attimo è crollato il castello accusatorio a carico di Matteo: giustizia è fatta, lui non c’entrava un bel niente.La vita dei tennisti non è tutta rose e fiori. E lo sa bene Matteo, che al netto dei successi e dei traguardi raggiunti ha anche attraversato, come sapranno i bene informati, diversi momenti difficili. Tra infortuni, periodi di stop e polemiche rivolte alla sua persona gliene sono ac, insomma, di cotte e di crude.lelui (AnsaFoto) – Ilveggente.itUno dei periodi più bui in assoluto, però, è riferibile senza ombra di dubbio alla storia d’amore avuta con un personaggio parecchio chiacchierato, ossia l’ex velina di Striscia la notizia Melissa Satta. Se nessunomai avuto niente da ridire sulla sua relazione precedente – perché Ajla Tomljanovic era, a sua volta, una tennista – la liaison con la showgirl nata a Boston non è mai andata giù a buona parte del popolo del tennis.