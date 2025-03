Terzotemponapoli.com - Bernardeschi sulla lotta Scudetto

Leggi su Terzotemponapoli.com

Federico, attaccante, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ha parlato della. Per l’ex Juve decisivo il prossimo turno Champions dell’Inter. Di seguito le sue parole.: “Sarà un campionato combattuto”Così l’attaccante: “? Tutto dipenderà dal prossimo turno dell’Inter in Champions: se andrà avanti sarà un campionato combattuto, se uscirà alla fine staccherà le altre due. In ogni caso Conte è sempre lì, non molla mai, e Gasperini con l’Atalanta ha costruito un progetto decennale: il tricolore sarebbe la ciliegina per lui”Intanto Conte affronta gli ultimi dubbi di formazione per Venezia Il Napoli si prepara in vista della sfida in trasferta di domenica 16 marzo contro il Venezia e l’allenatore Antonio Conte valuta le scelte relative alla formazione titolare.