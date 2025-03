Internews24.com - Bernardeschi sicuro: «Scudetto? Tutto dipenderà dal percorso in Champions dell’Inter. E su Conte…»

di Redazione, l’ex giocatore di Fiorentina e Juve ha parlato dell’imminente sfida tra le due squadre e della lotta: le sue paroleIn un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Federico, ex calciatore di Fiorentina e Juventus, ha discusso del match di domenica tra i viola e i bianconeri e ha analizzato la lotta.SULLA LOTTA– «dal prossimo turnoin: se andrà avanti sarà un campionato combattuto, se uscirà alla fine staccherà le altre due. In ogni caso Conte è sempre lì, non molla mai, e Gasperini con l’Atalanta ha costruito un progetto decennale: il tricolore sarebbe la ciliegina per lui».SU GASPERINI – «Meriterebbe il ritorno in una big, che sia Torino o un’altra città. A Gasp andrebbe data una opportunità.