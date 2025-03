Juventusnews24.com - Bernardeschi ha la “ricetta” per il finale di stagione della Juve: «Credo che i bianconeri debbano fare queste due cose»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ex calciatore, ha consigliato aidi compieredue azioni per chiudere al meglio laFedericoha parlato diai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue parole hanno designato laper il riscatto bianconero dopo il tracollo interno contro l’Atalanta. Ecco cos’ha detto.ATALANTA – «Quello che è successo allo Stadium mi è dispiaciuto tanto, non è mai bello vedere una squadra in difficoltà però capisco la rabbia dei tifosi, per la storiamaglia esocietà, ed è giusto così.che in questo momento lantus debba isolarsi e portare a termine lacon il quarto posto».L’INTERVISTA INTEGRALE DIA LA GAZZETTA DELLO SPORT LA TROVI SUNTUS NEWS24Leggi suntusnews24.