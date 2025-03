Juventusnews24.com - Bernardeschi alla Gazzetta: «Non mi aspettavo una Juve così in difficoltà. Thiago Motta? Progetto fatto su più anni ma…»

di RedazionentusNews24è intervenutodello Sport in vista della partita di domani tra Fiorentina e: le parole del doppio ex di questo matchFedericoè intervenutodello Sportvigilia della sfida tra Fiorentina entus. Le parole del doppio ex.ATALANTA – «Quello che è successo allo Stadium mi è dispiaciuto tanto, non è mai bello vedere una squadra inperò capisco la rabbia dei tifosi, per la storia della maglia e della società, ed è giusto. Credo che in questo momento lantus debba isolarsi e portare a termine la stagione con il quarto posto».– «Ilè statosu più, penso che la società farà delle valutazionifine. Il quarto posto è il minimo che lantus deve pretendere in una stagione, in base agli obiettivi che ci si era prefissati all’inizio la dirigenza dovrà decidere se andare avantio cambiare».