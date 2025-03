Bergamonews.it - Bergamo, dall’Università un faro per le imprese familiari

In provincia dicirca la metà dellecon un fatturato superiore ai 5 milioni di euro, è controllata da un individuo o da una famiglia. Nella Bergamasca sono, infatti, 918 lecontrollate da un individuo o famiglia secondo i dati Aida-BvD. Il trend – che non comprende banche e assicurazioni – trova conferma in una ricerca del CYFE (Center for Young and FamilyEnterprise), il centro di ricerca dell’Università di, che dal 2010 si occupa di imprenditorialità giovanile e familiare. Di recente, la direzione del CYFE è passata dal professor Tommaso Minola, docente di Ingegneria Economico-Gestionale e tra i fondatori del Centro, alla professoressa Cristina Bettinelli, docente di Economia e Gestione delle.Lesono piccole e senza prospettive di crescita? La ricerca ribalta quest’idea, come spiegano Minola e Bettinelli: “Lea controllo familiare – in cui una famiglia possiedealmeno la metà delle azioni e ha almeno un membro nel Consiglio di amministrazione o nel top management – vivono più a lungo e creano più posti di lavoro”.