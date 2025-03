Ilfattoquotidiano.it - Benjamin e Brecht, storia di un’amicizia ‘asimmetrica’

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Stancare l’avversario, la tattica che ti piaceva/ Quando sedevi al tavolo degli scacchi, all’ombra del pero./ Il nemico che ti cacciava via dai tuoi libri/ Non si lascia stancare da gente come noi”. Questa è la più famosa fra le quattro poesie chededicò all’amico Walter(morto suicida alla frontiera fra Spagna e Francia il 27 settembre 1940) quando venne a sapere della sua fine.In essa campeggia l’immagine di loro due che giocano a scacchi, la stessa restituita da una foto non meno famosa, che trovo sulla copertina di un volume appena uscito. Si tratta della edizione italiana, a vent’anni da quella originale tedesca, di un’importante ricerca di Erdmut Wizisla:di, traduzione e introduzione di Fabio Tolledi, Kaiak Edizioni Pompei. Wizisla è il direttore dell’Archivio die di quello dia Berlino.