Anteprima24.it - Benevento, timidi segnali di ripresa: la sosta forzata provvidenziale per Auteri

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiSarà un fine settimana da spettatore quello che attende ilche domani sera avrebbe dovuto fare visita alla Turris, match annullato a causa della nota cancellazione dal torneo dei corallini. Se per preparare la gara contro il Crotone misterha avuto appena due giorni scarsi, complice l’esonero di Pazienza che lo ha riportato solo lunedì sulla panchina della Strega, il tecnico di Floridia avrà tutto il tempo di avvicinarsi nel miglior modo possibile alla sfida contro il Picerno in programma lunedì 24 marzo. E’ chiaro che nel turno che andrà in scena tra domani e lunedì ilcorrerà il serio rischio di perdere ulteriore terreno dal Monopoli e di essere superato dal Crotone al quarto posto, ma una squadra che non vince dal 5 gennaio ora ha il dovere solo pensare solo a se stessa.