Anteprima24.it - Benevento Primavera, il blitz contro l’Avellino sfuma in zona Cesarini: 3-3 con un super Francescotti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiNel torneo2, festival del gol al “Partenio-Lombardi” tra Avellino eche hanno chiuso sul 3-3 con giallorossi ripresi in pieno recupero. Pronti, via e Borrelli dopo centoventi secondi ha portato subito avanti i ragazzi di mister Iezzo, ma sono trascorsi appena due minuti e gli irpini hanno trovato il pareggio con Fusco. Lo stesso Fusco al 32? ha permesso aldi operare il sorpasso ma al 35? ci ha pensatoa riportare la situazione in parità con le due squadre negli spogliatoi sul 2-2 al termine di un primo tempo scoppiettante. Nella ripresa la gara è andata avanti sui binari di un sostanziale equilibrio fino al 16? quando ancoraha messo a segno il 3-2 per ilche nei minuti successivi ha gestito bene il vantaggio, ma al 40? i giallorossi sono rimasti in dieci per l’espulsione di Borrelli.