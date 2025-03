Ilrestodelcarlino.it - ‘Bendandi sotto indagine’ alla casa museo

Appuntamento oggi alle 18 per la presentazione del libroindagine. Una lente di ingrandimento sul lavoro di Bendandi’Raffaele Bendandi in via Manara 17 a Faenza. "Il libro – dice l’autrice Paola Pescerelli Lagorio, presidente diRaffaele Bendandi – vuole essere un percorso a rovescio dei passaggi della vita di Bendandi, che mostrano come si sia mosso da giovane undicenne per arrivare a prevedere terremoti e studiare il Sole; si vuole mettere un punto fermo sul lavoro scientifico di Bendandi dopo tanti anni di studio: ho iniziato nel 1992 e ho scritto diversi libri". Infatti nel 1992 è stato pubblicato ‘L’uomo dei terremoti’, una raccolta di lavori e articoli di Bendandi, scritta con Alteo Dolcini; nel 2011 ‘Ombre sul sole’, nel 2013 l’e-book ‘Raffaele Bendandi.