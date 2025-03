Ilfattoquotidiano.it - Belgrado, oltre 100mila alla manifestazione degli studenti contro il presidente Vucic, la corruzione e il controllo sui media

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

persone, stando a dati del ministero dell’Interno, sono scese in piazza aper la grandeantigovernativa organizzata dal movimentoin agitazione, che contestano ladilagante nella politica e nell’amministrazione, la scarsa democrazia e illlo suida parte delle autorità. Si tratta del culmine di mesi di protesteilAleksandare il suo governo. Nonostante la pioggia e il meteo sfavorevole, una marea umana ha invaso da stamane gran parte del centro della capitale serba, dirigendosi in cortei da vari punti della città verso la spianata antistante il parlamento e la Piazza Slavija, i due luoghi designati per lo svolgimento della, iniziata alle 16. Secondo gli organizzatori per strada c’erano centinaia di migliaia di persone, più che il 5 ottobre del 2000 per la caduta di Slobodan Miloševi?.