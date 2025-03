Dilei.it - Belen Rodriguez: “Bellezza? Ho puntato su altro”. L’ultima scelta su Stefano De Martino

Leggi su Dilei.it

è tornata in Rai. Per la prima volta ospite di Tv Talk, su Rai3, dove ha fatto il punto sulla sua lunga carriera, che ormai va avanti da ben venti anni. Amata da tanti, criticata da altri, checché se ne dica la showgirl ha saputo indubbiamente lasciare un’impronta nella televisione italiana con la suae versatilità. Una vera e propria icona per molti, anche se la sua luce negli ultimi anni si è leggermente affievolita a causa dei suoi problemi di salute. Maè una guerriera e non ha mai perso del tutto la sua voglia di combattere e farsi strada nel mondo.a Tv Talk parla di carriera eha parlato a Tv Talk della sua carriera, ricordando alcuni momenti importanti come il Festival di Sanremo e le avventure più recenti a WarnerBros.