Biccy.it - Belen contro le imitazioni di Virginia Raffaele: “Cosa non mi piace”

Leggi su Biccy.it

Nell’ultima puntata di Tv TalkRodriguez è stata ospite di Mia Ceran e ha parlato del suo programma su Real Time, Amore Alla Prova La Crisi Del Settimo Anno. La conduttrice tra le tante cose ha anche commentato – ancora una volta – le iconicheche le ha fattoper molti anni. A quanto parenon è una grande fan del ‘mi è caduta la spalina’: “Lei arrivava, si metteva la minigonna corta e si chinava, cose che non ho mai fatto onestamente. Però è il modo che ha iniziato a utilizzare con il mio personaggio, per me era un po’ volgarotto“.Ci saranno state battute più o meno riuscite, altre evitabili (come quella sul video privato finito on line), ma lesono anche esagerazioni e quelle dellasono tra le migliori.«Il modo in cuiusava la mia persona alla fine era un po’ volgarotto»Segue l’imitazione dell’imitazione.