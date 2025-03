Sbircialanotizia.it - Beautiful, anticipazioni di lunedì 17 marzo 2025: la sfida di Eric e Ridge, mentre Douglas sorprende con una richiesta inaspettata

Leggi su Sbircialanotizia.it

Perfezione. Che cosa significa quando la creatività irrompe e sconvolge tutto?Forrester, a quanto pare, crede sia ora di consegnare ai posteri un’ultima grande collezione, come se desiderasse lasciare un’impronta definitiva nella storia della moda. Noi non siamo sorpresi: il suo talento ha sempre incantato, e adesso si affida all’entusiasmo di R.J., che non . L'articolodi17: ladicon unaè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.