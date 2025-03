Internews24.com - Bayern Monaco Inter, problemi in difesa per Kompany! Un difensore salta i quarti di Champions? Gli aggiornamenti

di Redazioneinper! Unla doppia sfida? GliIldovrà fare a meno di un elemento chiave in vista della sfida diLeague contro l’. Anche se mancano ancora diverse settimane all’incontro, sembra improbabile che Kim possa essere disponibile. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che analizza nel dettaglio l’infortunio del, emerso nel pomeriggio di ieri.PER KIM «Brutto colpo per il: l’ex napoletano Min-Jae Kim (28 anni) si è fermato per una seria infezione del tendine d’Achille e rischia dire la sfida con l’in calendario l’8 e il 16 aprile neidi. Lo stop di Kim è giunto inatteso. Lo ha comunicato ieri dall’allenatore Vincentnella conferenza stampa per la trasferta di oggi in casa dell’Union Berlino, dove ilha la possibilità di incrementare gli 8 punti di vantaggio sul Bayer Leverkusen atteso domani a Stoccarda»Leggi sunews24.