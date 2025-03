Internews24.com - Bayern Monaco Inter, Kim in dubbio per la partita valevole per i quarti di finale di Champions contro i nerazzurri? Le ultime sul difensore sudcoreano

di Redazione, problemi in vista per Kompany: Kim potrebbe saltare la sfida indi Inzaghi? LeIlnon potrà sicuramente contare su Min-Jae Kim per la prossimadiLeaguel’per ididel torneo. Sebbene ci siano ancora alcune settimane prima dell’evento, le possibilità che ilsia pronto sono molto ridotte. Questa notizia è stata segnalata nell’ultima edizione del Corriere dello Sport, che ha approfondito l’infortunio del, il quale si è manifestato nel pomeriggio di ieri. LE PAROLE DEL CORRIERE DELLO SPORT – «Brutto colpo per il: l’ex napoletano Min-Jae Kim (28 anni) si è fermato per una seria infezione del tendine d’Achille e rischia di saltare la sfida con l’in calendario l’8 e il 16 aprile neidi