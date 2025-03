Rompipallone.it - Bayern Monaco, i festeggiamenti per i 125 anni sono all’italiana: l’accaduto

Il club tedesco si ispira all’Italia, rendendo iper il 125°versario ancora più suggestiviIlha deciso di celebrare i suoi 125di storia con un omaggio del tutto inaspettato. e sorprendentemente! Il nuovo inno scelto per l’occasione, infatti, si ispira a Montagne Verdi, brano simbolo di Marcella Bella che ha fatto la storia della musica italiana dagli‘70.A rendere ancora più speciale la scelta è il fatto che il ritornello sia stato lasciato in italiano e interpretato dal tenore Jonas Kaufmann, grande tifoso del. Un mix tra tradizione calcistica e musicale., l’inno all’italiano accompagnerà la squadra in casaNon è un caso che la melodia fosse già familiare agli ultrà della Südkurve, che da tempo l’avevano adattata in un coro dedicato alla squadra: “Immer vorwärts FC” (“Sempre avanti FC”).