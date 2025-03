Lanazione.it - Batignani superstar. Chiude con un 4° posto ai Mondiali invernali: "Ho realizzato un sogno"

Ceciliaed il suo. Si è conclusa con tante emozioni e un argento l’avventura iridata della nostra portacolori impegnata a Torino nei XII GiochiSpecial Olympics. Nella disciplina della corsa con le racchette da neve, cogli Azzurri del Team Italia, insieme agli altri 1500 atleti di 102 delegazioni giunte da tutto il mondo, ha conquistato un meritatissimo argento nei 200 m. "Ieri a sorpresa non mi aspettavo nemmeno ho preso la medaglia d’argento. Eravamo in 8 e ce l’ho messa tutta. Oggi anche troppo". Poi si è cimentata nei 100 e ci racconta la sua avventura: "Ho finito oggi di fare le gare. Purtroppo quando ho fatto i preliminari nei 100 m il punteggio non era andato un granché. Poi in finale sono andata anche troppo forte e mi hanno squalificato che sono andata anche troppo forte nei 199 n.