Leggi su Open.online

IlKeirha rinnovato l’impegno del Regno Unito per la sicurezza dell’Ucraina e ha chiesto nuove «pressioni» sul presidente russo Vladimirper costringerlo ad abbandonare «isul piano di Trump» e a impegnarsi seriamente per la pace.ha organizzato un incontro con la «coalizione deia guida anglo-francese» per garantire la sicurezza dell’Ucraina dopo un’eventuale pace con la Russia. È prevista la partecipazione di almeno 25– ma il numero potrebbe variare – provenienti da vari Paesi. Saràanche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. All’incontro parteciperà anche laGiorgia, che ha sentito in queste ore il. La presidente ribadirà le posizioni già espresse in questi giorni su questo argomento.