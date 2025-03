Panorama.it - Basta affitti brevi, meglio l'inquilino fisso

Leggi su Panorama.it

Sono mesi che su Facebook, è un pianto continuo. «Zero prenotazioni per marzo a Napoli e da voi com’è la situazione?» chiede il proprietario di una casa vacanza sulla piattaforma Host Airbnb Booking, aprendo una diga di lamentele. «Marzo fiacco a Firenze, solo quattro giorni»; «Niente di niente»; «Troppa calma»; «Io qualche cosa per il 25 aprile ma non abbasso i prezzi altrimenti non rientro con le spese»; «Io piuttosto chiudo ma non abbasso il canone». Infine, un proprietario sintetizza così: «Signori, la pacchia è finita». Molti accusano le nuove regole, l’eccesso di burocrazia che impone di rivolgersi ad agenzie specializzate da pagare «pronta cassa».Ma si è davvero sgonfiata la bolla delle case vacanza o è solo un fenomeno stagionale? Certo è che se per fare dei guadagni bisogna aspettare aprile tra utenze, costi d’agenzia, i guadagni a fine anno rischiano di essere risicati.