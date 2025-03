Sport.quotidiano.net - Basket serie B: palla a due alle 21 per il big match di questo turno. Adamant, tour de force a Iseo. E’ la regina del girone lombardo

Si chiude questa sera, con la complicata trasferta di, ildedell’di coach Benedetto, attesa dalla terza partita nel giro di sei giorni in questa fase parecchio concitata dei Play-In. Si tratta dell’ultima gara deldi andata, che fin qui ha visto Ferrara vincere quattro partite e perderne una, quella di domenica scorsa sul campo della Sangiorgese; percorso inverso per, reduce da quattro sconfitte di fila e in crisi prolungata ormai da qualche settimana. Dopo una prima fase nella quale la squadra lombarda aveva impressionato soprattutto negli scontri diretti, la macchina sembra ora essersi fermata, ma l’dovrà in ogni caso mettere in campo il miglior approccio per uscire dal Pala Antonietti coi due punti in tasca. Pericoli principali gli esterni Procacci e Bonavida, in particolare quest’ultimo che sta viaggiando a cifre altissime, per il restoè una squadra da prendere con le pinze che in casa, davanti al proprio pubblico, avrà voglia di dare una sterzata ed invertire il trend negativo del recente periodo.