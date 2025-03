Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: le gare della ventiduesima giornata e dove vederle

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 15 marzo 2025 – Comincerà con il botto il 22° turno del campionato diA di: il primo anticipo di, in programma questa sera alle 20 (il match sarà trasmesso in diretta e in streaming su DAZN), sarà infatti il derby lombardo tra la Germani Brescia – primaclasse in coabitazione con la Virtus Bologna – e l’EA7 Emporio Armani Milano. Una sfida che si ripropone a poche settimane di distanza dal quarto di finale superato dai meneghini che poi sono arrivati fino alla finale persa contro Trento. Brescia ci arriva dopo le vittorie contro Cremona e Pistoia, mentre Milano – che ha recuperato Mirotic, ma sarà ancora orfana di Nebo e si è imposta nella sfida contro Treviso e in settimana ha raccolto una vittoria molto preziosa in Eurolega battendo a domicilio la Stella Rossa Belgrado.