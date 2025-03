Oasport.it - Basket, Milano espugna Brescia in Serie A. Trapani segna 131 punti contro Trieste!

Si sono disputati questa sera due anticipi della ventiduesima giornata del massimo campionato italiano die in campo sono scese prima, seguite poi da. Due big match tra quattro formazioni tutte in piena zona playoff e che nello sprint finale di stagione vogliono conquistare il posto migliore nella griglia dei quarti di finale.Primo quarto quasi tutto di marcana, con i padroni di casa che partono molto forte e vanno addirittura sul +12, conche fatica molto in difesa e non trova canestri pesanti. Con gli ingressi di Tonut, Caruso e Shields cambia il trend e l’Olimpia accorcia sul 19-14 al primo stop. Ancora Shields guida la rimonta dinel secondo quarto e a metà quarto è il canestro di Mannion a impattare il match.soffre, va sotto ancora con un canestro di Mannion, ma nel finale del primo tempo trova idi Ndour e Della Valla per chiudere i primi 20 minuti avanti 42-38.